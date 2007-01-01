Алла Пугачева и Илья Резник рассказали, из-за чего враждовали долгие годы

Творческий союз 68-летней Аллы Пугачевой и 80-летнего Ильи Резника образовался в 1970-х годах. За несколько десятков лет певица и поэт не раз крупно ссорились. На днях артисты откровенно рассказали о конфликтах, из-за которых долго не общались.

Илья Резник и Алла Пугачева познакомились в 1970-х годах и вскоре начали сотрудничать. Певица исполнила немало песен поэта, которые стали настоящими хитами. Однако у Резника и Пугачевой, как и у многих творческих людей, случались разногласия и недопонимания.

На днях Алла Борисовна рассказала об одном из конфликтов в документальном фильме Первого канала «Илья Резник. Который год я по земле скитаюсь…».

Однажды Примадонна предложила Раймонду Паулсу и Илье Резнику написать песню «Еще не вечер» о замотанной домохозяйке, которая к концу дня преображается.

Поэту и композитору понравилась идея артистки. Однако Пугачева посчитала, что готовый вариант трека ей не подходит.

«Они почему-то обиделись и тайно отнесли ее Лайме (Вайкуле. — Прим. ред.). Можно подумать, что я могла огорчиться», — отметила Алла Борисовна.

В свою очередь Резник вспомнил другую ситуацию, из-за которой он поссорился с Пугачевой. В 1990-х годах Алла Борисовна хотела выпустить сборник своих самых известных песен. Однако,

по словам Ильи Рахмиэлевича, звезда предложила авторам произведений слишком маленький гонорар. Поэт считает, что певица не понимала, какие финансовые проблемы они испытывали.

Впрочем, несмотря на то, что знаменитости часто ругаются, Пугачева считает Резника близким человеком, поэтому всегда с ним мирится. Илья Рахмиэлевич подтвердил, что тепло относится к Алле Борисовне, и добавил, что недавно, когда он оказался в полной нищете, она финансово ему помогла.