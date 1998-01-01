Лолита рассказала о наставившем на Цекало автомат бандите

Певица Лолита Милявская поведала о том, как в 1990-е Александр Цекалоотправился на встречу с бандитом, который угрожал ему автоматом. Ее слова передает газета «Комсомольская правда».

«Был такой Вася-бандит во времена кабаре-дуэта «Академия». И Саша Цекало вынужден был поехать к нему на стрелку. Меня дома оставил, я, конечно, очень переживала. А тот бандит взял с собой шестилетнего сына. Сашу держали под дулом автомата, а он показывал ребенку: «Смотри, вырастешь — тоже будешь кошмарить артистов»», — рассказала Лолита.

Певица отметила, что им с Цекало помогли «другие бандиты». «Сказали, что неприлично брать деньги с артистов, которые вкалывают. Никого уже нет в живых – ни тех, ни других. Тогда было время страшное. Мы только начинали, и с нас особо брать было нечего, а известных артистов в лифте взрывать пытались, всякое бывало», — добавила она.

Эстрадный театр-студия «Кабаре-дуэт «Академия»» — поп-группа Милявской и Цекало, существовавшая с 1985-го по 2000 год. Она распалась после развода артистов, которые состояли в официальном браке с 1998-го. Дуэт выпустил такие песни, как «Зараза», «Я обиделась», «За пивом» и кавер на композицию Moskau немецкого коллектива Dschinghis Khan.