Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 46 килограммов без диет

С тех пор, как в начале весны заметно постройневшая Елена Степаненко появилась на своем юбилейном концерте, восхищенные поклонники не переставали задаваться вопросом, как ей удалось избавиться от лишнего веса. На днях 65-летняя знаменитость наконец-то рассказала, в чем секрет ее похудения.

Елена Степаненко приятно удивила поклонников своим преображением. За полтора года она похудела на 46 килограммов. К слову, достичь такого результата актриса смогла без помощи пластических операций.

В интервью «Стархиту» Елена рассказала, как ей это удалось.

Степаненко призналась, что не сидит на диетах.

Актриса ест все, что ей захочется. Однако теперь порции Елены стали в разы меньше, приемы пищи чаще, а когда появляется голод, она выпивает стакан воды.

Если это не срабатывает, и чувство голода сохраняется, то тогда актриса приступает к трапезе. Также Степаненко отмечает, что после еды необходимо немного подождать, чтобы почувствовать насыщение.

«Так мы устроены: осознание, что сыты, в мозг поступает лишь через 20 минут. Представляете, сколько можно в себя запихнуть за это время?» —

рассказывала юмористка.

Благодаря тому, что в молодости актриса занималась плаванием, ее кожа остается упругой, сколько бы килограммов она не сбросила.

Елена, по ее собственным словам, никогда не прибегала к пластике.

Степаненко уверена, что главный секрет красоты — в любви.







