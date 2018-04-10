Юлия Началова показала, как может обезобразить болезнь

Российская певица Юлия Началова привлекла к себе повышенное внимание СМИ, опубликовав фото, на котором заметно, как сильно изменила ее внешность тяжелая болезнь.

Артистка уже восемь лет страдает от подагры. В том, что ее здоровье подорвано этой серьезной болезнью, сама Юлия откровенно рассказала ранее в интервью. Началова призналась, что обращалась за помощью ко множеству врачей, как российских, так и западных, но вылечить ее они не смогли.

К несчастью для исполнительницы, у нее редкий вид заболевания, так называемая мигрирующая подагра. Симптомы этой разновидности недуга могут затрагивать разные участки тела.

Юлия столкнулась с тем, что болезнь поразила ее руки, и на их суставах возникли уродливые наросты.

Обычно 37-летняя певица появляется на публике только в перчатках. Но неожиданно для всех Началова предстала перед камерой такой, какая она есть, не пряча тех несовершенств, которые стали следствием ее заболевания.

В Instagram певица опубликовала фото в черном купальнике, на котором ее фанаты смогли увидеть не подправленную фотошопом внешность. Этот снимок вызвал настоящий ажиотаж.

Из-за него вспыхнули эмоциональные диспуты о том, насколько уместно и эстетично открывать свою дряблую кожу и другие натуралистичные детали внешнего облика.