Тристан Томпсон изменил Хлое Кардашьян накануне ее родов

Считаные дни остались до появления на свет первенца 33-летней Хлое Кардашьян и ее 27-летнего возлюбленного Тристана Томпсона. Однако в преддверии важного события журналисты выяснили, что баскетболист неверен будущей матери своего ребенка.

В сентябре 2017 года в прессе появились слухи о том, что Хлое Кардашьян беременна от своего возлюбленного Тристана Томпсона, с которым она начала встречаться в 2016-м. Долгое время звезда реалити-шоу игнорировала вопросы журналистов о своем интересном положении. Однако в декабре Хлое подтвердила, что действительно ждет ребенка от Тристана.

Со стороны казалось, что Кардашьян и Томпсон на седьмом небе от счастья и полностью поглощены подготовкой к пополнению в семье. Однако на днях выяснилось, что баскетболист находил время на интрижки на стороне.

Журналисты издания DailyMail опубликовали видеоролик, сделанный в одном из баров Манхэттена.

На нем Тристан целуется с моделью Лани Блэр. По словам очевидцев, баскетболист и it-girl вели себя как влюбленная пара. После вечеринки они вместе ушли в отель.

«На входе в гостиницу спортсмен подозрительно осматривался и то и дело оборачивался», — сообщил журналистам один из свидетелей. К слову, вскоре после того, как новость об измене баскетболиста распространилась в СМИ, портал TMZ выложил на своем Youtube-канале ранее не публиковавшийся ролик, датированный октябрем 2017 года. В кадре Томпсон обнимает двух девушек и целует одну из них.

Хлое пока никак не отреагировала на многочисленные публикации в СМИ.

Однако поклонники семейства Кардашьян заметили, что родственники беременной звезды реалити-шоу уже отписались от Томпсона в Инстаграме.



