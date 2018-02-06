Из-за измены бойфренда и беременности его любовницы у Хлое Кардашьян начались преждевременные схватки

На днях в зарубежных СМИ появились доказательства многочисленных измен 27-летнего Тристана Томпсона. 33-летняя Хлое Кардашьян, увидев публикации и видео, перенервничала, и у нее начались преждевременные схватки.

Измена возлюбленного Хлое Кардашьян Тристана Томпсона стала едва ли не самой обсуждаемой новостью четверга в зарубежных СМИ. На днях журналисты портала DailyMail выяснили, что баскетболист, который накануне родов своей возлюбленной Хлое Кардашьян должен был находиться рядом с ней, развлекался в компании модели Лани Блэр.

Позднее стало известно, что спортсмен был неверен беременной звезде реалити-шоу еще с октября прошлого года, когда о ее интересном положении практически никто не знал.

11 апреля к журналистам обратилась девушка по имени Стефани. Она заявила, что ждет ребенка, отцом которого возможно является Тристан.

Вскоре после появления этой информации в прессе журналисты портала TMZ сообщили, что на нервной почве у Хлое начались преждевременные схватки. Семья звезды реалити-шоу уже отправилась в Кливленд, чтобы быть рядом с ней в это непростое время.

Все члены клана Кардашьян-Дженнер в ярости из-за поведения Тристана и искренне надеются на то, что Хлое расстанется с ним вскоре после рождения ребенка.

Впрочем, поговаривают, что Кардашьян не собирается лишать Томпсона возможности быть рядом с ней во время родов. Об этом журналистам TMZ сообщил источник из окружения семьи.



