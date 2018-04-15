Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения

Сегодня, 15 апреля примадонна российской сцены Алла Пугачева отмечает день рождения. С самого утра певица принимает поздравления. Но, пожалуй, самое трогательное поздравление в свой 69-ый день рождения она получила от детей - Лизы и Гарри.

Видео, в котором Гарри и Лиза поздравляют именинницу, разместил у себя на страничке в Instagram Максим Галкин, сопроводив его короткой подписью: «С днем рождения, любимая!»

Брат и сестра в видеоролике зачитывают поздравительное стихотворение: «Хорошо с такою мамой! Будь всегда счастливой самой!».