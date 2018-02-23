Актриса Наталья Орейро попала в больницу с истощением

Звезда сериала «Дикий ангел» почувствовала недомогание перед вылетом в Тель-Авив.

Известная уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро вынуждено отменила несколько своих выступлений в связи с резким ухудшением самочувствия.

Как стало известно новостному порталу Unica, звезда попала в больницу после того, как почувствовала недомогание перед вылетом в Тель-Авив и обратилась за помощью к медикам.

Врачи диагностировали у нее истощение организма и посоветовали Наталье сделать перерыв в своем плотном рабочем графике.

Наталия Орейро получила широкую известность благодаря исполнению главной роли в сериале «Дикий ангел».

Las Oreiro Invierno 2018 A post shared by club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) on Feb 22, 2018 at 4:52pm PST