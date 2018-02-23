Актриса Наталья Орейро попала в больницу с истощением

Звезда сериала «Дикий ангел» почувствовала недомогание перед вылетом в Тель-Авив.
Известная уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро вынуждено отменила несколько своих выступлений в связи с резким ухудшением самочувствия.
Как стало известно новостному порталу Unica, звезда попала в больницу после того, как почувствовала недомогание перед вылетом в Тель-Авив и обратилась за помощью к медикам.
Врачи диагностировали у нее истощение организма и посоветовали Наталье сделать перерыв в своем плотном рабочем графике.
Наталия Орейро получила широкую известность благодаря исполнению главной роли в сериале «Дикий ангел».