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Актриса Наталья Орейро попала в больницу с истощением

TopNews.ru
Наталия Орейро | Фото: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Звезда сериала «Дикий ангел» почувствовала недомогание перед вылетом в Тель-Авив.

Известная уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро вынуждено отменила несколько своих выступлений в связи с резким ухудшением самочувствия.

Как стало известно новостному порталу Unica, звезда попала в больницу после того, как почувствовала недомогание перед вылетом в Тель-Авив и обратилась за помощью к медикам.

Врачи диагностировали у нее истощение организма и посоветовали Наталье сделать перерыв в своем плотном рабочем графике.

Наталия Орейро получила широкую известность благодаря исполнению главной роли в сериале «Дикий ангел».

Las Oreiro Invierno 2018

A post shared by club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) on

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A post shared by club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) on

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