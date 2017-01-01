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Джастин Бибер избил наркомана на вечеринке

Lenta.ru
Джастин Бибер | Фото: REUTERS/Scanpix

Канадский поп-певец Джастин Бибер встал на защиту женщины на вечеринке фестиваля «Коачелла», когда к ней приставал находившийся под воздействием наркотиков мужчина. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что Бибер пришел на вечеринку с другом. На том же мероприятии появился мужчина, имя которого не раскрывается. Он неожиданно схватил за горло находившуюся рядом женщину. Бибер потребовал отпустить ее, однако мужчина обматерил музыканта. Тот в ответ ударил его по лицу, после чего прижал к стене, освободив женщину.

Журналисты узнали, что нарушитель спокойствия позже был задержан полицией, когда атаковал машину рядом с местом проведения вечеринки. По сообщениям источников, задержанный считал, что в той машине находился Бибер — мужчина выкрикивал его имя и стучал по автомобилю.

В июле 2017 Бибер за рулем пикапа сбил чернокожего фотографа. Певец оставался с пострадавшим до приезда медиков и полиции.

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