Стало известно, сколько Софии Ротару платят олигархи

70-летняя София Ротару, судя по всему, не собирается возвращаться на большую сцену. Концертный директор артистки заявил, что она неплохо зарабатывает на корпоративах.

София Ротару в последнее время совсем не дает сольных концертов. Этот факт очень расстраивает поклонников певицы.

Пользователи Сети даже подозревают, что у артистки какие-то проблемы. Однако концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров заявил интернет-порталу Sobesednik.ru, что артистка получает хорошие деньги и без больших туров.

Лавров отметил, что Ротару работает в разных городах России и Прибалтики на корпоративах, а на май у нее запланировано выступление в Германии.

София Ротару не скучает без сольных концертов. Певица дает по 5-6 закрытых выступлений в месяц и участвует в различных фестивалях.

«За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни», —

поделился концертный директор с журналистами портала.





