Бездомный или Киану Ривз? Известного актера практически невозможно узнать

Вездесущим папарацци удалось запечатлеть известного канадского актера Киану Ривза у стен Brooklyn Studio в момент между подготовкой к съемкам фильма «Джон Уик 3» (John Wick: Chapter 3).

Пока команда каскадеров занимается постановкой трюков, 53-летняя звезда трилогии «Матрица» замечен отдыхающим у входа в здание с напитком и сигаретой в руках.

Как можно заметить по снимкам, Ривз отпустил бороду и отрастил волосы ниже плеч. По мнению журналистов, сейчас внешний вид актера больше напоминает образ бездомного, чем звезды Голливуда.

Как известно, третий фильм об участи Джона Уика выйдет на большие экраны в мае следующего года.