Лобода подогрела слухи о том, что беременна от солиста Rammstein

Не так давно 35-летняя Светлана Лобода подтвердила, что вскоре станет мамой во второй раз. Имя отца своего будущего ребенка певица не раскрывает, однако поклонники уверены, что им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В марте стало известно, что Светлана Лобода ждет второго ребенка.

Исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение и заявить о беременности решила лишь за несколько месяцев до родов.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Апр 2018 в 10:55 PDT

Впрочем, поклонники певицы уже давно догадывались, что их кумир скоро вновь станет мамой. Лобода отказывается сообщать имя отца своего будущего ребенка, но фанаты полагают, что им является солист Rammstein Тилль Линдеманн. С ним певица познакомилась прошлым летом на фестивале «Жара» в Баку.

Как сообщает портал Super,

на днях Светлана была замечена на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein.

#Coachella 🤷‍♀️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 14 Апр 2018 в 11:23 PDT

Посетить событие певица решила в свободное от записи нового альбома время.

Фанаты гадают: неужели таким образом Лобода подтвердила давно ходившие слухи, или же она решила пошутить над поклонниками?





