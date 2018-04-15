«Я пожалела, что в трениках»: Собчак рассказала, как познакомилась с мужем

36-летняя Ксения Собчак и 45-летний Максим Виторган женаты уже более пяти лет. Телеведущая поделилась в своем микроблоге историей знакомства с супругом.
Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала большой неожиданностью для всех. Влюбленные скрывали свой роман и не появлялись вместе на публике.
Ксения и Максим очень отличаются друг от друга по характеру, темпераменту и привыкли к разному образу жизни.
Однако, вопреки общественному мнению, звезды уже более пяти лет счастливы в браке и растят полуторогодовалого сына Платона.
На днях Ксения Собчак рассказала на своей странице в Инстаграме о первой встрече с будущим супругом.
Оказалось, что судьбоносное знакомство звезд произошло на борту самолета.
«С мужем, кстати, мы обменялись телефонами именно в полете рейсом Аэрофлота в Астрахань, и это был единственный раз, когда я пожалела что в трениках в самолете», —
написала Собчак в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ксения также отметила, что летает исключительно в удобной одежде и без макияжа.
Телеведущая всегда берет с собой в самолет целый арсенал косметических средств и теплые носки, чтобы ноги не замерзали.