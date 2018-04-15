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«Я пожалела, что в трениках»: Собчак рассказала, как познакомилась с мужем

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Ксения Собчак и Максим Виторган | Фото: Valery Sharifulin / TASS

36-летняя Ксения Собчак и 45-летний Максим Виторган женаты уже более пяти лет. Телеведущая поделилась в своем микроблоге историей знакомства с супругом.

Свадьба Ксении Собчак и Максима Виторгана стала большой неожиданностью для всех. Влюбленные скрывали свой роман и не появлялись вместе на публике.

Ксения и Максим очень отличаются друг от друга по характеру, темпераменту и привыкли к разному образу жизни.

Однако, вопреки общественному мнению, звезды уже более пяти лет счастливы в браке и растят полуторогодовалого сына Платона.

На днях Ксения Собчак рассказала на своей странице в Инстаграме о первой встрече с будущим супругом.

Оказалось, что судьбоносное знакомство звезд произошло на борту самолета.

«С мужем, кстати, мы обменялись телефонами именно в полете рейсом Аэрофлота в Астрахань, и это был единственный раз, когда я пожалела что в трениках в самолете», —

написала Собчак в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ксения также отметила, что летает исключительно в удобной одежде и без макияжа.

Телеведущая всегда берет с собой в самолет целый арсенал косметических средств и теплые носки, чтобы ноги не замерзали.


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