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ВИДЕО: У Кэти Перри лопнули штаны в прямом эфире

korrespondent.net
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Кэти Перри | Фото: REUTERS/Scanpix

У Кэти Перри сзади лопнули штаны во время прямого эфира шоу American Idol. В нем певица учувствует в качестве жюри. Видео конфуза появилось на официальном канале EntertainmentTonightв YouTube. Ролик за сутки собрал 11 тысяч лайков.

После выступления одного из участников Перри засмеялась, а потом заявила, что на ней разошлись брюки.

Звезда сразу же встала и показала «аварию» остальным членам жюри и зрителям.

Кэти Перри даже пришлось успокаивать, чтобы она перестала демонстрировать обнаженную часть тела. Этим занимался второй судья American Idol Лайонел Ричи, который явно был смущен происходящим

Помощники певицы практически сразу устранили проблему и Перри продолжила работу.

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