«Вылитый папа»: Егор Кончаловский показал подросшего сына

На днях сын 52-летнего Егора Кончаловского и его 34-летней возлюбленной Марии Леоновой отметил свой первый день рождения. Воспользовавшись поводом, режиссер поделился с поклонниками в Инстаграме снимком с маленьким Тимуром.

Режиссер Егор Кончаловский долгое время скрывал расставание с Любовью Толкалиной и появление новой возлюбленной. Лишь в марте прошлого года продолжатель знаменитой династии рассказал о своей избраннице, адвокате Марии Леоновой. А уже в апреле стало известно о том, что пассия Кончаловского-младшего родила ему сына Тимура.

На днях счастливые молодые родители отпраздновали первый день рождения малыша.

По этому случаю Егор Андреевич опубликовал на своей странице в Инстаграме снимок ребенка. «А вот мой сынок!» — подписал фотографию кинорежиссер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Поклонники Кончаловского обрадовались, что он наконец решил показать лицо сына. Фолловеры пришли к выводу, что мальчик унаследовал много отцовских черт.

«Сколько радости в глазах папочки, прямо «заражаешься» ею. Сынок, на мой взгляд, очень похож на отца», «Какой прелестный малыш!», «Копия папа!», «На вас похож!», «Какой хитрый малый, все лучшее взял от отца и бабушки», —

написали подписчики в комментариях к посту.

Интернет-пользователи также предположили, что в будущем Тимур пойдет по стопам знаменитых родственников.





