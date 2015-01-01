68-летний Ричард Гир тайно женился в третий раз на женщине, в два раза моложе себя

68-летний актер Ричард Гир тайно женился в третий раз. Он связал себя узами брака со своей 34-летней подругой, испанкой Алехандрой Сильвой. Как сообщает «Комсомолка» со ссылкой на испанское издание El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля. Теперь молодожены заняты подготовкой к грандиозному торжеству: Ричард и Алехандра планируют пышную свадьбу, которая состоится 6 мая в Нью-Йорке.

О том, что Ричард обручился со своей подругой, с которой он началвстречаться около трех лет назад, стало известно еще в декабре минувшего года.

О помолвке актера стало известно после того, как Алехандра начала появляться в свете с впечатляющим кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Репортеры обратились к Сильве, и она не стала отрицать, что является невестой Ричарда, пишет журнал «7 дней».

Ричард Гир и Алехандра Сильва FOTO: AP/Scanpix

Брак с Алехандрой станет для Ричарда Гира третьим. Ранее актер был женат на модели Синди Кроуфорд, а потом на актрисе Кэри Лоуэлл, известной по роли девушки Бонда. С нынешней избранницей актер начал встречаться в 2015 году.

Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано - «Виллой Тревиль», где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости. В свое время там отдыхали оперная дива Мария Каллас и актриса Элизабет Тейлор. Раньше эта вилла принадлежала итальянскому режиссеру Франко Дзеффирелли. Именно там, на отдыхе, у Гира и его будущей жены начался роман.