Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию

42-летней артистке пришлось набрать более 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.

«Я набрала около 50 фунтов для этого фильма. Я просто хотела почувствовать, что чувствовала эта женщина, и для меня это был способ сблизиться с героиней», — поделилась актриса. По ее словам, она столкнулась с сильной депрессией.

