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Скончался 28-летний шведский диджей и музыкант Avicii

РусскийTVNET
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Фото: AP/ScanPix

Автор хитов «Wake me up», «Hey brother» и «Lеvеls» скончался в Омане.

«С глубокой печалью сообщаем, что мы потеряли Тима Берглинга, также известного как Avicii», – сообщила его агент Диана Барон, передает BBC.

Она добавила, что 28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени. «Его семья чувствует опустошение. Мы просим проявить уважение к их частной жизни в это трудное время», – говорится в заявлении.

Несколько дней назад Avicii был номинирован на престижную музыкальную премию Billboard Music Award за альбом «Avicii (01)», выпущенный в прошлом году.

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