Маша Распутина рассказала, как спасла брата от смерти в тюрьме

21 апреля на НТВ показали продолжение программы «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной. Певица поделилась с Лерой Кудрявцевой историей о том, как помогла осужденному за убийство родственнику избежать гибели от рук сокамерников.

В студии «Секрета на миллион» Маша Распутина рассказала Лере Кудрявцевой о своем брате, осужденном за убийство.

В конце 1980-х Николая Агеева обвинили в смерти ребенка его сожительницы и приговорили к десяти годам в колонии строгого режима.

Распутина вспомнила, как навещала брата в тюрьме, привозила колбасу и алкоголь для начальника зоны. Однажды артистке позвонили и сообщили, что Агеев находится в тюремной больнице.

«Пришли какие-то человек 20-30 его убивать. Он фактически был при смерти, работало только сердце, в коме был несколько недель», —

поделилась певица. Начальник тюрьмы сказал Распутиной, что ей нужно как можно скорее перевести брата в другое место — иначе ему не жить.

Знакомые посоветовали певице обратиться к Иосифу Кобзону. Маша подошла к нему на концерте и рассказала, что случилось.

Иосиф обещал помочь и свел ее с нужным человеком.

Буквально на следующий день брата исполнительницы перевели в другое место. Там Николай Агеев продолжал отбывать срок до повторного судебного разбирательства, на котором его оправдали за недоказанностью.

Брат Распутиной пришел в студию «Секрета на миллион» и добавил деталей к рассказу сестры.

Он признался, что в тюрьме ему предложили стать «стукачом», а за то, что отказался, жестоко избивали грифом от штанги. Так он и оказался в лазарете.

Николай от души поблагодарил Машу за то, что она спасла ему жизнь, и за то, что ни разу не усомнилась в его невиновности. Сейчас Николай живет работает в госучреждении.

К сожалению, видится он с сестрой не так часто, как хотелось бы. Но

Маша Распутина продолжает помогать брату, когда он в чем-либо нуждается.







