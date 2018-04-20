Авиакомпания оставила актрису Веру Сотникову без страз на сумке

Актриса Вера Сотникова пожаловалась на авиакомпанию, сотрудники которой испортили ей сумку в аэропорту Волгограда. О неприятном инциденте артистка рассказала в своем Instagram.

«На регистрации билета авиакомпании «Победа» у меня потребовали женскую сумку, чтобы поместить в измеритель ручной клади! Я долго об]ясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены Суденковым Ярославом Владимировичем было сказано: «Я здесь начальник, и я решаю, что делать»», — поведала актриса.

По словам Сотниковой,

Суденков забрал у нее ручную кладь и «женскую сумку-рюкзачок со стразами размером 20-10-30» и поместил ее в калибратор. В процессе он «помял дорогую косметику, а с рюкзака слетели стразы».

15 ноября авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади и установила требования к размеру проносимого на борт багажа. Он должен быть не более 36 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 27 сантиметров в высоту. Проверять соблюдение требований обещали с помощью калибратора.

Вера Сотникова снимается в кино и на телевидении с 1983 года. С 1984-го она играет в различных московских театрах.

Она известна ролями в таких картинах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Курьер», «Государственная граница», «Десять лет без права переписки», и сериалах «Королева Марго», «Людмила», «Верю не верю». С 2015 по 2017 годы Сотникова была ведущей телешоу «Битва экстрасенсов».