ФОТО: Поклонники 62-летней Долиной не узнают резко помолодевшую артистку

На днях Лариса Долина приняла участие в съемках Первого канала, где продемонстрировала результат своего преображения. Поклонники, которые увидели фотографии, сделанные во время эфира, были поражены тем, как похорошела исполнительница.

24 апреля в Сети появились свежие фотографии Ларисы Долиной, которые поразили ее фанатов. На них народная артистка России выглядела невероятно молодо.

#сегоднявечером #первыйканал Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official) 22 Апр 2018 в 8:34 PDT

«Какая же Вы красивая», «Отлично выглядите», «Красавица отпад!», «Напоминает Ларису Долину восьмидесятых. Начес и яркий макияж», «Сейчас выглядите на 5+, помолодела и похорошела, так держать!» —

написали интернет-пользователи под снимками Долиной (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники стали гадать, что стало причиной резкой бьюти-трансформации артистки. Одни предположили, что она сделала пластику, а другие решили, что все дело — в правильном омолаживающем макияже.



