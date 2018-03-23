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ФОТО: Поклонники 62-летней Долиной не узнают резко помолодевшую артистку

woman.ru
Лариса Долина | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

На днях Лариса Долина приняла участие в съемках Первого канала, где продемонстрировала результат своего преображения. Поклонники, которые увидели фотографии, сделанные во время эфира, были поражены тем, как похорошела исполнительница.

Учусь делать истории в Инстаграм. А у вы умеете?

Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official)

24 апреля в Сети появились свежие фотографии Ларисы Долиной, которые поразили ее фанатов. На них народная артистка России выглядела невероятно молодо.

#сегоднявечером #первыйканал

Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official)

«Какая же Вы красивая», «Отлично выглядите», «Красавица отпад!», «Напоминает Ларису Долину восьмидесятых. Начес и яркий макияж», «Сейчас выглядите на 5+, помолодела и похорошела, так держать!» —

написали интернет-пользователи под снимками Долиной (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники стали гадать, что стало причиной резкой бьюти-трансформации артистки. Одни предположили, что она сделала пластику, а другие решили, что все дело — в правильном омолаживающем макияже.

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