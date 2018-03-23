ФОТО: Поклонники 62-летней Долиной не узнают резко помолодевшую артистку

На днях Лариса Долина приняла участие в съемках Первого канала, где продемонстрировала результат своего преображения. Поклонники, которые увидели фотографии, сделанные во время эфира, были поражены тем, как похорошела исполнительница.
24 апреля в Сети появились свежие фотографии Ларисы Долиной, которые поразили ее фанатов. На них народная артистка России выглядела невероятно молодо.
«Какая же Вы красивая», «Отлично выглядите», «Красавица отпад!», «Напоминает Ларису Долину восьмидесятых. Начес и яркий макияж», «Сейчас выглядите на 5+, помолодела и похорошела, так держать!» —
написали интернет-пользователи под снимками Долиной (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники стали гадать, что стало причиной резкой бьюти-трансформации артистки. Одни предположили, что она сделала пластику, а другие решили, что все дело — в правильном омолаживающем макияже.