Создатель «Титаника» рассказал о лучшей замене «Виагры»

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который выступил исполнительным продюсером фильма о растительном питании, рассказал о лучшей замене «Виагры». По мнению кинематографиста, веганская диета поможет мужчинам справиться с эректильной дисфункцией. Об этом пишет Toronto Star.

«Мне бы хотелось обанкротить создателей «Виагры», просто рассказывая о преимуществах растительного питания», -

отметил режиссер.

По информации издания, лента, над которой работает Кэмерон, называется The Game Changers режиссера Луи Сахойосы. Она еще не вышла в прокат, но уже была представлена на фестивале Сандэнс в январе этого года. Фильм посвящен преимуществам веганской диеты.

В фильме, в частности, показаны кадры клинических тестов уролога Аарона Шпица с тремя мужчинами.

В ходе тестов выяснилось, что диета из растительной пищи помогла мужчинам улучшить эрекцию.