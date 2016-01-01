Кэти Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом

Судя по всему, в скором времени нас ждет еще одна звездная свадьба. На днях 33-летняя Кэти Перри удивила своих многочисленных поклонников новостью о помолвке с 41-летним Орландо Блумом.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году.

Актер и певица, казалось, идеально подходили друг другу, а поклонники не сомневались в том, что скоро влюбленные поженятся. Однако

в марте 2017-го Кэти и Орландо объявили о расставании, но вскоре их снова начали видеть вместе.

Поначалу ходили слухи, что они смогли остаться друзьями, но новые фотографии папарацци развеяли все сомнения скептиков. Выяснилось, что Перри и Блум не смогли забыть друг друга. Более того, певица и актер, кажется, уже решились на новый шаг в отношениях.

Кэти Перри FOTO: REUTERS/Scanpix

На днях в эфире одного из телеканалов

Кэти сообщила, что она обручена с Орладно.

Ведущая шоу Entertainment Tonight спросила артистку, не хочет ли она пофлиртовать с молодыми конкурсантами.

Перри мгновенно отказалась, заявив: «Точно нет! Я помолвлена и очень счастлива!». Телеведущая удивленно посмотрела на Кэти и попыталась уточнить: «Вы недавно обручились?».

На этот вопрос певица ответила утвердительно, чем вызвала шквал аплодисментов. Теперь поклонники Перри и Блума с нетерпением ждут, когда они объявят дату свадьбы.



