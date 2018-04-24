ФОТО: Ксения Собчак показала интимный момент с мужем

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото без макияжа. На снимке она вместе с супругом Виторганом стоят в лифте в белых халатах и трогательно смотрят друг на друга. Фото мгновенно приобрело популярность в Сети и спустя всего пару часов собрало более 45 тысяч лайков, а также более полумиллиона комментариев.

«Я буду скучать по тебе, The Lanesborough! После реновации ты стал красавцем! Лучшее СПА в Лондоне: бассейн, зал, бани, и всё для тех, кто провел насыщенный день в финансовой столице мира!. Членство стоит заоблачных денег,зато постояльцы наслаждаются бесплатно», — подписала фото телеведущая.

Как это обычно бывает подписчики Собчак разделились на два лагеря.

Те, кто поддерживает теледиву порадовались за нее, а также помечтали о таком же отдыхе. В свою очередь, ярые критики и противники писали разного содержания едкие комментарии к публикации.

«А почему не в Крыму? Патриоты», «Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь я видел всё», — написали злопыхатели.