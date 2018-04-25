ФОТО: Анфиса Чехова показала самые откровенные кадры

40-летняя Анфиса Чехова опубликовала в Сети серию пикантных фотографий. Однако телеведущая намеренно сделала снимки нечеткими, чтобы заинтриговать фолловеров.

Сейчас Анфиса Чехова наслаждается отпуском на Бали.

Знаменитость регулярно публикует в своем микроблоге фотографии, сделанные на райском острове, и рассказывает о своих впечатлениях от путешествия.

На днях Чехова поделилась на своей странице в Инстаграме откровенным снимком, на котором позирует лежа на кровати в нижнем белье.

Однако фото знаменитость сделала размытым. Похоже, что это — не дефект кадра, а изначальная задумка телеведущей, чтобы заинтриговать поклонников.

«Ушла в расфокус», — подписала публикацию Анфиса. И дополнила текст игривым подмигивающим смайликом.

«Шикарная женщина Вы, Анфиса!!!» «Идеальная фигура!!!!» «Таинственные фото», — комментировали подписчики.

Некоторые фолловеры расстроились, что снимок нечеткий, ведь им хотелось бы получше разглядеть соблазнительную фигуру Чеховой.

Однако, телеведущая, видимо, решила, что в женщине должна оставаться загадка. К слову, за последние несколько лет Анфиса Чехова очень постройнела и похорошела.

Звезда гордится достигнутыми результатами и воодушевляет пользовательниц Сети своим примером.





