Семья диджея Avicii косвенно подтвердила версию о самоубийстве

Семья внезапно скончавшегося диджея Avicii (настоящее имя Тим Берлинг) выступила со вторым заявлением, в котором косвенно указала на причину смерти музыканта.

Текст заявления: "Наш дорогой Тим был искателем, ранимая, творческая душа, которая искала ответы на экзистенциальные вопросы. Перфекционист, который путешествовал и тяжело работал, что привело к сильному стрессу.

Когда он перестал гастролировать, он хотел найти баланс в жизни, чтобы быть счастливым и делать то, что любил больше всего - создавать музыку.

Он очень боролся с мыслями о жизни, ее смысле и радости.

Он больше не мог так жить.

Он хотел найти покой. Тим не был создан для бизнеса, в котором находился; он был чувствительным парнем, который любил своих фанатов, но избегал внимания. Тим, ты всегда будешь любим, и нам будет не хватать тебя. Таким, какой ты был, и твоя музыка вечно будет жить в наших сердцах. Мы любим тебя!"

Официально причина смерти не была названа, но, как исходя из сообщения семьи, так и основываясь на публикациях зарубежных СМИ, версия самоубийства считается наиболее вероятной.

Как сообщалось ранее, диджей Avicii был найден мертвым в Омане. Музыканту было 28 лет.