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СМИ: 82-летний Армен Джигарханян находится в коме

woman.ru
Армен Джигарханян | Фото: COVI/Scanpix

По информации анонимного источника, Армен Джигарханян был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Актера и режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

26 апреля народный артист СССР Армен Джигарханян, у которого были проблемы с сердцем, резко почувствовал себя плохо и был доставлен в одну из столичных больниц.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», —

сообщил собеседник ТАСС, не уточнив медицинского учреждения, куда поступил актер.

Напомним, что это уже третья госпитализация актера с начала года.

17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз, однако после обследования никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.


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