«Мы не были готовы»: Фадеев рассазал о болезни Наргиз

Известный продюсер певицы Наргиз Закировой Макс Фадеев в Instagram рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. По его словам, у нее была сильная простуда.
«Наргиз — тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене. Единственное, к чему мы не были готовы (и поэтому сейчас вынуждены были перенести несколько концертов), это сильная простуда, которая повторялась из раза в раз.
Сейчас Наргиз гораздо лучше! К слову, о том, что я писал не так давно — прислушивайтесь к своему организму. Здоровье превыше всего! А Наргиз скоро вернется с новыми силами и приедет со своими «вечеринами», —
отметил Фадеев.
За последние несколько дней офис #MALFA разрывается от звонков и писем всех тех, кто волнуется за здоровье нашей @nargizzakirova_official, спешу вас успокоить! С Наргиз всё в порядке. Многие из вас не знают, но минимум раз в год наши артисты проходят плановое обследование. С такими гастрольными графиками, перелетами и стрессами, мы должны знать наверняка, что в нашей семье ни у кого нет проблем с самочувствием. Наргиз - тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене. Единственное, к чему мы не были готовы и сейчас вынуждены были перенести несколько концертов - у Наргиз была сильная простуда, которая повторялась из раза в раз. Сейчас ей гораздо лучше! К слову о том, что я писал не так давно - прислушивайтесь к своему организму. Здоровье превыше всего! А Наргиз скоро вернется с новыми силами и приедет со своими «вечеринами» )) в каждый город, где ее любят и ждут! ❤️
Напомним, ранее фанаты Наргиз Закировой заметили, что артистка перестала выходить на связь и быть активной в соцсетях. Затем стало известно об отмене некоторых выступлений. Сама исполнительница заявила, что причиной стал «внезапный недуг».