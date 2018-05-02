«Мы не были готовы»: Фадеев рассазал о болезни Наргиз

Известный продюсер певицы Наргиз Закировой Макс Фадеев в Instagram рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. По его словам, у нее была сильная простуда.

«Наргиз — тот артист, который выступает без выходных и вообще уже чуть ли не живет на сцене. Единственное, к чему мы не были готовы (и поэтому сейчас вынуждены были перенести несколько концертов), это сильная простуда, которая повторялась из раза в раз.

Сейчас Наргиз гораздо лучше! К слову, о том, что я писал не так давно — прислушивайтесь к своему организму. Здоровье превыше всего! А Наргиз скоро вернется с новыми силами и приедет со своими «вечеринами», —

отметил Фадеев.

Напомним, ранее фанаты Наргиз Закировой заметили, что артистка перестала выходить на связь и быть активной в соцсетях. Затем стало известно об отмене некоторых выступлений. Сама исполнительница заявила, что причиной стал «внезапный недуг».