Армен Джигарханян: «Если умру, то лучше дома»

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о нежелании народного артиста СССР ехать в больницу. Его слова в пятницу, 27 апреля, передает mk.ru.

«Всю последнюю неделю он в театр не ходил, находился дома. У него была сильная слабость, я и врач, которого пригласил, уговаривали его поехать в клинику — он ни в какую.

«Если умру, то лучше дома».

Я ему говорю: «Куда умирать собрались? У нас столько дел». Наконец с трудом уговорили», — заявил Согомонян.

Ранее он раскрыл подробности госпитализации актера.

«Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы», —

отметил друг Джигарханяна.

26 апреля сообщалось, что артиста доставили в одну из больниц Москвы. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян впал в кому, однако в тот же день пришел в сознание.