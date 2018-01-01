«Каждый либо молится, либо плачет»: солистка группы Serebro об аварийной посадке в Черногории

В Черногории совершил экстренную посадку пассажирский самолет из России. На борту летела группа Serebro, солистка которой рассказала о пережитом опыте в соцсетях. А затем стала просить комментаторов, недовольных критикой авиакомпании, «закрыть рты».

Кто спрашивал, вот что случилось. Лететь в самолете, где каждый либо молится, либо плачет навзрыд.. невыносимо. Мы живы. И долго не забудем этот полет. pic.twitter.com/5hZPb1MacO— К.К. (@KatherineKesh) 28 апреля 2018 г.

Рейс авиакомпании S7 летел из московского аэропорта Домодедово в Тиват, но приземлился в итоге в Подгорице. РБК в пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолет не смог выпустить закрылки в посадочную конфигурацию. Закрылки используются, чтобы увеличить подъемную силу крыла и дать пилоту возможность снизить скорость до посадочной.

«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и экипажем», - объявили в S7.

Совсем иначе происходящее выглядело для пассажиров, утверждает в своем Twitter солистка Serebro Ольга Серябкина. Это «был ад», и на борту перед посадкой «каждый либо молется, либо плачет», пишет она.

В посте она обвинила в непрофессионализме стюардесс S7, за что навлекла на себя критику комментаторов, которых позднее в грубой форме попросила заткнуться.

Пилота рейса она поблагодарила за спасение: «Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя».

По словам певицы, после посадки в аэропорту пассажиров ожидали кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Как отметила Серябкина, участники группы находились в шоковом состоянии и с трудом могли настроиться на концерт.



