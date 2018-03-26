У внезапно скончавшегося диджея Avicii нашли тайную девушку и ребенка

Девушка покойного шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, опубликовала письмо к возлюбленному. Ее пост появился в Instagram.

Тереза Качерова, чешская модель, с которой встречался Берлинг, в своем послании раскрывает детали их личной жизни.

По ее словам, они скрывали отношения.

«Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только НАШИ. Но я думала, что если собираюсь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим ребенком», — написала она.

Как следует из публикации, Берглинг стал отчимом Луки, маленького сына модели.

В соцсетях Качеровой оказалось много совместных фотографий пары с ребенком.

❤️ Part 1/2 Публикация от Tereza Kačerová (@terezakacerova) 26 Апр 2018 в 7:35 PDT

Тим Берглинг умер 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить. Причиной смерти стало самоубийство.