Подруга Табакова объяснила, почему актера перед смертью не простила старшая дочь

Старшая дочь Олега Табакова Александра, появившаяся на свет в первом браке актера с Людмилой Крыловой, не смогла простить звездного отца за предательство и уход из семьи к своей студентке Марине Зудиной. Об этом «Каравану историй» рассказала общая знакомая Олега Табакова и его экс-супруги Юлия Косарева.

«Как я пережила их развод? Сложно. И Олег родной мне человек, и Люся. Вся вина была на Табакове. К тому же Люся осталась одна: Антон, Саша уже взрослые… И я выбрала ее», — рассказывает Юлия Косарева.

По ее словам, вскоре после развода Александра ушла и из «Табакерки», где служила. Как пояснила Косарева, Сашу раздражало «соседство» с новой возлюбленной отца.

«Думаю, не могла перенести, что будущая жена отца сидела с ней в одной гримерной бок о бок. Перед тем как покинуть труппу, Саша высказала отцу все, что думает про него и его театр. Столкнулись два очень сильных характера. И никто не пошел на уступки», —

комментирует ситуацию Косарева.

Она также пояснила, почему Александра не продолжила актерскую карьеру. По ее словам, «пересуды о разводе очень долго не кончались, потому Саше не хотелось снова в это окунаться».

Напомним,

широкому зрителю Александра запомнилась по роли подруги главной героини в фильме «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула.

При этом сын от первого брака Антон помирился с отцом, в то время как отношения с дочерью вплоть до самой его смерти и даже после остались напряженным - Александра Табакова, как и экс-жена, не присутствовали на похоронах актера.

Общая знакомая также рассказала, как экс-супруги делили имущество. Как оказалось,

традиционного раздела совместно нажитого имущества не было. Актер попросту выплатил женщине определенную сумму денег, на которые она приобрела новую квартиру и обустроила ее.

Таким образом имущество Олега Табакова разделят между собой его вторая жена и четверо детей.

Прославленный режиссер владел тремя квартирами в Москве площадью 164, 116 и 68 квадратных метров, примерная стоимость которых оценивается в 200 миллионов рублей (2,6 млн евро - Прим. ред.), и загородным домом на участке в два гектара в подмосковном поселке Кино, который может стоить более 400 миллионов рублей (5,2 млн евро - Прим. ред.).

Кроме того, из данных Министерства культуры России известно, что в предшествовавшие смерти месяцы Табаков зарабатывал по 935 тысяч рублей (12,3 тысячи евро - Прим. ред.) лишь на постах директора и худрука МХТ имени Чехова, которые совмещал.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа.