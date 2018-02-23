Ольга Бузова подарила своему пиарщику квартиру в центре Москвы

Ольга Бузова подарила своему PR-директору Антону Богославскому на день рождения квартиру в центре Москвы. Молодой человек работает с теледивой уже несколько лет.

Моя ❤️ Публикация от Антон Богославский (@anton_bo) 23 Фев 2018 в 9:16 PST

«Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева Ольга Бузова на день рождения. Да-да, это ключи от квартиры, от квартиры на моем любимом Цветном бульваре. Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю», -

написал он по этому поводу в своем Инстаграм.

«Мы этот мир перевернем! Поздравляем тебя с днём рождения! Любим тебя! Мой подарок ты уже получил, все остальное лично. Ты больше, чем друг! Спасибо тебе за то, что ты есть», —

уже на своей странице заявила сама Бузова.