Дочь Джеки Чана рассказала, что живет на улице

Джеки Чан любим миллионами поклонников по всему миру, а вот с собственными детьми у него отношения не сложились: сын оказался замешан в скандале с наркотиками, а внебрачная дочь поведала на днях всему миру, насколько ужасен ее отец.

На днях на Youtube появилась видеозапись с обращением двух девушек. Одна из них — внебрачная дочь знаменитого актера Джеки Чана.

19-летняя Этта Нг заявила, что уже в течение нескольких месяцев живет со своей подругой под мостом, а все из-за гомофобных взглядов родителей.

30-летняя Энди Отом, с котором наследница голливудского актера встречается больше года, добавила, что они уже были в полиции, центрах поддержки ЛГБТ-сообщества и даже приютах.

По словам девушек, родственники от них отказались из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Этта и Эни попросили помощи у интернет-пользователей, так как на поддержку близких — материальную и моральную — они уже и не рассчитывают.



