СМИ: Экс-супруг забрал у Седоковой дочь и намерен лишить певицу родительских прав

На фото в социальных сетях Анна Седокова всегда улыбается и говорит о том, как счастлива, что у нее есть родные и близкие люди, а также любимая работа. Мало кто догадывается, что скрывает за этой улыбкой певица.

Пару месяцев назад Анна делилась со своими подписчиками тем, как сильно скучает по младшей дочери, которая живет со своим отцом в Америке. Подписчики поддерживали артистку и даже не догадывались, в какой ужасной ситуации она оказалась.

В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Седокова рассказала, что последние восемь месяцев стали для нее сложнейшим периодом в жизни.

«Мой день начинается со звонка в Америку. Моника как раз собирается ложиться спать. Из-за разницы во времени у меня есть возможность поговорить с ней в час ночи, либо в пять утра.

Трубку ей передает бабушка Максима, я могу звонить только на ее номер. Такое стало возможно совсем недавно».

Из беседы артистки с журналистом издания стало понятно, что Максим Чернявский затеял судебное разбирательство и намерен лишить звезду родительских прав на их общую дочь Монику.

Последние месяцы Анна, когда оказывается в Америке, общается с дочерью только в присутствии надзирателей и исключительно на английском языке.

Все свои гонорары певица сейчас тратит на адвокатов — их услуги обходятся ей очень дорого.



