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Харви Вайнштейна вновь обвинили в изнасиловании

korrespondent.net
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Харви Вайнштейн | Фото: REUTERS/Scanpix

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был повторно обвинен в изнасиловании. Соответствующий иск подала против кинематографиста помощница продюсера сериала Netflix Александра Каноса. Об этом пишет CNN.

В настоящее время Александра Каноса работает над проектом сериала Марко Поло.

В своем иске женщина отметила, что подвергалась физическому насилию и оскорблениям со стороны Вайнштейна.

Иск был подан в Верховный суд Манхэттена.

Также в документе сказано, что продюсер угрожал Каносе. Он «дал понять, что если она не согласится вступить с ним в сексуальную связь или разоблачит его, то потеряет возможность впоследствии работать в шоу-бизнесе».

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