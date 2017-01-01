Хакер украла интимные фото и $130 тысяч у Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон стала жертвой хакера Пэйтсар Бхчаджян. Женщина похитила у американской знаменитости 130 тысяч долларов, а также интимные фото. Об этом пишет TMZ.

Сообщается, что доступ к счетам светской львицы и аккаунту iCloud Бхчаджян имела в период с 2015 по 2017 годы.

Благодаря данным банковской карты она смогла забронировать номер в голливудском отеле Рузвельм, потратив около 40 тысяч долларов.

Помимо этого она попросила помощника звезды перевести 80 тысяч на сторонние счета, выдав себя за Хилтон.

Также в распоряжении хакера оказались откровенные фото Хилтон, однако что с ними произошло, пока неизвестно. Задержана женщина была в 2017 году. 7 мая суд должен вынести решение о ее наказании.