Анна Курникова отреагировала на слухи о суррогатной матери и опубликовала фото в доказательство

После того как в декабре 2017 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями, многие предположили, что пара воспользовалась услугами сурмамы. На днях экс-теннисистка опубликовала снимок, доказывающий, что она сама вынашивала близнецов.

Несколько месяцев назад 36-летняя Анна Курникова родила близнецов. Новость о том, что спортсменка стала мамой, удивила поклонников — Анна сумела скрыть свою беременность от вездесущих папарацци.

Спустя несколько недель после появления малышей на свет Курникова опубликовала ролик, в котором танцевала под песню Энрике Иглесиаса.

На видео можно было рассмотреть стройную фигуру молодой мамы.

Многие поклонники восхитились тем, как быстро знаменитость пришла в форму после родов.

Впрочем, нашлись и те, кто начал сомневаться в том, что Анна родила сама. Некоторые предположили, что пара решила воспользоваться услугами сурмамы.

Ни Курникова, ни Иглесиас не стали комментировать слова скептически настроенных поклонников.

На днях бывшая теннисистка опубликовала кадр, на котором показала, как выглядела на тридцать седьмой неделе беременности.

По фото видно, что фигура бывшей первой ракетки мира оставалась идеальной даже на последнем месяце.