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Певица исчезла из дорогого отеля и была найдена мертвой у отвесной скалы

Lenta.ru
Фото: Кадр из видео Youtube

Тело джазовой вокалистки и актрисы Ханны Нортхедж найдено на мысе Бичи-Хед на южном побережье Великобритании. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает Daily Mail.

43-летняя артистка исчезла из дорогого отеля в городе Истборн в среду вечером. Она должна была вернуться в Лондон, но так и не появилась.

Полиция констатировала смерть на месте. Тело нашли у подножия отвесной скалы.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Нортхедж выступала в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта и Барбикане. Она также пела для королевы Великобритании и бывшего премьер-министра страны Тони Блэра.

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