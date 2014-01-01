Певец Шура рассказал о том, как готовится стать отцом

5 мая в эфир вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион», героем которого стал певец Шура. Артист откровенно рассказал о своем желании завести детей.

О том, что певец Шура подыскивает суррогатную маму, которая родила бы ему ребенка, стало известно еще в 2014 году, однако с тех пор новостей на эту тему больше не возникало. Недавно Шура вновь заговорил о своем желании стать отцом.

В эфире программы «Секрет на миллион» артист сообщил, что очень активно готовится к важному событию.

Так,

Шура прошел обследование в клинике, чтобы узнать о состоянии своего здоровья, а также начал процесс переоформления квартиры на собственное имя (в настоящий момент певец нигде не прописан).

Шура также планирует купить загородный дом, чтобы его дети росли на свежем воздухе.

В студии Леры Кудрявцевой он впервые встретился с потенциальной суррогатной мамой — женщина, представившаяся Светланой, сообщила, что смогла родить трем семьям четырех детей. Светлана откровенно рассказала о том, сколько стоят ее услуги.

«Ежемесячно суррогатная мама получает 25 тысяч рублей. Гонорар после родов составляет 800 тысяч. За двойняшек доплата еще 150», — сообщила Светлана.