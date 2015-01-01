Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради танцовщицы из своего балета

В Сети ходят слухи о том, что 70-летний Михаил Шуфутинский закрутил роман с 39-летней Светланой Уразовой. На днях российские СМИ сообщили, что артист решил привести себя в форму ради избранницы.

Михаил Шуфутинский более 40 лет состоял в браке с Маргаритой Шуфутинской. Супруги были счастливы вместе, о чем певец не раз говорил в интервью, но в 2015 году жена артиста скончалась.

Михаил тяжело переживал потерю любимой. Недавно он нашел в себе силы жить дальше. По сообщениям СМИ,

Михаил Шуфутинский встречается с танцовщицей из своего коллектива Светланой Уразовой.

Певец старше своей избранницы на 29 лет, но разница в возрасте, похоже, никак не влияет на их отношения.

На днях репортеры программы «Ты не поверишь!» сообщили, что ради возлюбленной Михаил решил похудеть и уже сбросил 30 килограммов благодаря диете и занятиям в бассейне. Шуфутинскому даже пришлось сменить гардероб — вся одежда стала ему велика.

«Когда тебе уже за 30, ты должен понимать, что ты в рот кладешь», — заявил артист.

Михаил пока не торопится узаконить отношения со Светланой и вообще отказывается комментировать роман с ней. Но Нелли Кобзон в той же передаче дала понять журналистам, что Шуфутинский вновь обрел счастье в личной жизни с Уразовой.