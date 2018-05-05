Как девочка! Пенелопа Крус показала честное фото без макияжа

Многие подписчики с восторгом отнеслись к снимку 44-летней голливудской звезды. Публикация собрала почти 300 тысяч лайков.

Голливудская акртиса Пенелопа Крус опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена без макияжа.

«Я бы хотела, чтобы больше никто ничего не постил после этого снимка. Так я смогу любоваться твоей натуральной красотой вечно!», -

отметила одна из подписчиц.

Испанская 44-летняя актриса Пенелопа Крус является обладательницей многих кинопремий, среди которых - Оскар, BAFTA, Гойя и другие.