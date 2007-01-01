Названа причина смерти директора «Машины Времени»

Бывший директор-администратор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни в ночь на 6 мая.
Об на своей странице в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.
«Брат умер…» — написал он.
Как рассказал РБК пресс-секретаря «Машины времени» и «Воскресенья» Антон Чернин,
Сапунов долго болел, у него онкологическое заболевание, после несчастного случая в 2007 году он уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске.
Однако все это время, по словам Чернина, он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», дирктором которых он являлся с 1993 и 1994 годов соответственно.
Он добавил, что Сапунов перестал руководить «Машиной времени» в конце 2017 года, но остался участником группы.
Комментируя известие о смерти Сапунова лидер коллектива Андрей Макаревич назвал его профессионалом своего дела.
«Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень», — цитирует Макаревича «РЕН ТВ».