Названа причина смерти директора «Машины Времени»

Бывший директор-администратор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов скончался на 66-м году жизни в ночь на 6 мая.

Об на своей странице в Facebook сообщил его брат Андрей Сапунов.

«Брат умер…» — написал он.

Как рассказал РБК пресс-секретаря «Машины времени» и «Воскресенья» Антон Чернин,

Сапунов долго болел, у него онкологическое заболевание, после несчастного случая в 2007 году он уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске.

Однако все это время, по словам Чернина, он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», дирктором которых он являлся с 1993 и 1994 годов соответственно.

Он добавил, что Сапунов перестал руководить «Машиной времени» в конце 2017 года, но остался участником группы.

Комментируя известие о смерти Сапунова лидер коллектива Андрей Макаревич назвал его профессионалом своего дела.

«Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень», — цитирует Макаревича «РЕН ТВ».