Затмила всех! Такую короткую юбку Джей Ло еще не надевала

В последнее время образы 48-летней Дженнифер Лопес вызывают как недоуменные комментарии подписчиков в соцсетях, так и восхищенные отзывы поклонников. Вот и последний лук звезды оказался очень спорным.

9 мая в своем микроблоге Instagram Дженнифер Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует в смелом наряде.

Звезда выбрала мини-юбку с воланами, прозрачную блузку в полоску и изящные босоножки на шпильке.

Некоторые пользователи отреагировали негативно на дерзкий наряд поп-дивы, отметив неподходящее под комплект нижнее белье и указав на излишнюю откровенность для ее возраста.

Впрочем, большинство восхитились прекрасной формой певицы и ее безупречным вкусом.