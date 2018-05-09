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Затмила всех! Такую короткую юбку Джей Ло еще не надевала

TVNET
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Дженнифер Лопес | Фото: AP/Scanpix

В последнее время образы 48-летней Дженнифер Лопес вызывают как недоуменные комментарии подписчиков в соцсетях, так и восхищенные отзывы поклонников. Вот и последний лук звезды оказался очень спорным.

9 мая в своем микроблоге Instagram Дженнифер Лопес опубликовала снимок, на котором она позирует в смелом наряде.

Звезда выбрала мини-юбку с воланами, прозрачную блузку в полоску и изящные босоножки на шпильке.

Early morning in @maisonvalentino #worldofdance #DINERO

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Некоторые пользователи отреагировали негативно на дерзкий наряд поп-дивы, отметив неподходящее под комплект нижнее белье и указав на излишнюю откровенность для ее возраста.

Впрочем, большинство восхитились прекрасной формой певицы и ее безупречным вкусом.

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