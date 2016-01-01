СМИ рассказали о двух завещаниях Михаила Задорнова

Ушедший из жизни в прошлом году известный сатирик Михаил Задорнов оставил сразу два завещания, причем одно из них находится в Латвии. а второе в России.

Как выяснила «Экспресс-Газета», юморист решил составить сразу два документа незадолго до ухода из жизни. По словам представителя семьи Задорнова, пока никто не знает, что написано в этих завещаниях, поэтому при обнародовании могут быть «сюрпризы».

По словам собеседника издания, Задорнов оставил своей дочери квартиру в Юрмале, а два дома в Латвии артист поделил между своей первой супругой Велтой и сестрой Людмилой.

Московская недвижимость Задорнова отошла его второй жене Елене, причем известно, что пока только вдова оформила право наследования.

О страшной болезни Михаила Задорнова стало известно в 2016 году. Сатирик скончался от рака головного мозга 10 ноября 2017 года.