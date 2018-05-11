Брежнева опубликовала чувственное фото с Меладзе в честь его юбилея

Несмотря на то, что уже давно ни для кого не секрет, что 36-летняя Вера Брежнева и 55-летний Константин Меладзе в браке, певица по-прежнему старается не публиковать совместные снимки в Сети. Однако в честь дня рождения супруга она решила сделать исключение.

В октябре 2015 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли тайную свадьбу.

В 2017-м знаменитый продюсер впервые рассказал о том, почему они с певицей предпочли не делиться своим счастьем с поклонниками.

«Мы это сделали по-простому, вдвоем в Италии, стараясь никого не напрягать и не делать из этого шумихи.

Мне кажется, это совершенно естественно в ситуации, когда люди относятся друг к другу бережно, не хотят спугнуть свое счастье, а наоборот, хотят оставить хоть какой-то островок нормальной человеческой жизни для себя», —

признался Константин в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Несмотря на то, что Брежнева и Меладзе открыто говорят друг о друге в интервью, певица практически никогда не публикует в Сети совместные снимки с мужем. Однако

в честь 55-летия продюсера певица все же решила сделать исключение и показала фолловерам романтичный кадр.

Сегодня 55 ❤ Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) 10 Май 2018 в 11:18 PDT

«Искренне всех земных благ и только наилучшего. Красивая пара», «Береги мужчину, Вера! Счастья вам навсегда!», «Вера, ты вдохновляешь своего мужчину», «Сильное фото», — написали в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Они также поздравили Константина с юбилеем и пожелали ему творческих успехов и крепкого здоровья.



