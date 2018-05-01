ФОТО: Поклонники Юли Волковой оценили ее преображение

33-летнюю Юлю Волкову не раз критиковали за неудачные татуаж бровей и увеличение губ. Однако на днях экс-солистка группы «Тату» удивила пользователей Сети своим преображением.

11 мая Юля Волкова опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию, на которой она позирует вместе с мастером по перманентному макияжу.

Интернет-пользователи обратили внимание на губы певицы и отметили, что они стали выглядеть более естественно.

«В тебе что-то изменилось, как будто губы убрала?», «Неужели вы губы сдули?!», «Красавица», «Лучше всех», «Юлечка тебя не узнать, кажется, вернула прежние губы? Так намного лучше», — написали пользователи Сети в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.).

Напомним, певица первый раз увеличила губы в 2010 году с помощью биогеля, а затем решила еще сделать татуаж.



