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Юлия Самойлова впервые прокомментировала свое неудачное выступление на «Евровидении»

woman.ru
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Юлия Самойлова | Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

На днях Юлия Самойлова стала гостьей программы «Пусть говорят». В эфире шоу певица впервые посмотрела свой номер в полуфинале и рассказала, что считает низкие оценки жюри абсолютно справедливыми.

12 мая в эфире специального выпуска «Пусть говорят» Юлия Самойлова призналась, что считает справедливым вылет из конкурса.

«Я посмотрела только что свое выступление. Я знаю свои косяки, я сделала уйму ошибок. Мне конечно приятно, что все меня дружно оправдывают… Но все справедливо», — сказала певица.

По ее словам, она не видит в итогах полуфинала политического подтекста.

Говоря о своей инвалидности, Самойлова призвала оценивать исключительно ее вокальные данные.

«Это конкурс не семейных ценностей, в конце концов. Конкурс музыкальный», — подчеркнула артистка.

Напомним, Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая.

Однако

по итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов.



Победительницей Международного песенного конкурса «Евровидение-2018» стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy. В следующем году конкурс пройдет в Иерусалиме.

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