ВИДЕО: Хлое Кардашьян впервые показала новорожденную дочь

33-летняя Хлое Кардашьян родила первенца месяц назад. С тех пор звезда реалити-шоу скрывала от общественности свою дочь Тру. Однако на днях она наконец-то познакомила своих поклонников с малышкой.

12 мая в честь месяца со дня рождения своей дочери Тру Хлое Кардашьян впервые поделилась в Инстаграме видео с ее участием.

«Уже месяц, как я счастливая мама. Я люблю тебя, малышка!» — подписала пост звезда реалити-шоу.

Ролик буквально за пару часов набрал больше 20 миллионов просмотров.

💕Happy One Month True 💕 Публикация от Khloé (@khloekardashian) 12 Май 2018 в 5:37 PDT

Напомним, дочь Хлое родилась раньше срока, после известий об изменах возлюбленного знаменитости Тристана Томпсона.