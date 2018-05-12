Понедельник, 14 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

ВИДЕО: Хлое Кардашьян впервые показала новорожденную дочь

woman.ru
  • Фото
  • Фото
Хлое Кардашьян | Фото: AP/Scanpix

33-летняя Хлое Кардашьян родила первенца месяц назад. С тех пор звезда реалити-шоу скрывала от общественности свою дочь Тру. Однако на днях она наконец-то познакомила своих поклонников с малышкой.

12 мая в честь месяца со дня рождения своей дочери Тру Хлое Кардашьян впервые поделилась в Инстаграме видео с ее участием.

«Уже месяц, как я счастливая мама. Я люблю тебя, малышка!» — подписала пост звезда реалити-шоу.

Ролик буквально за пару часов набрал больше 20 миллионов просмотров.

💕Happy One Month True 💕

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

Напомним, дочь Хлое родилась раньше срока, после известий об изменах возлюбленного знаменитости Тристана Томпсона.

Кардашьян все-таки смогла простить отца своего ребенка, и сейчас они вместе занимаются воспитанием малышки.

0 Комментарии