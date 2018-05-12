ВИДЕО: Хлое Кардашьян впервые показала новорожденную дочь

33-летняя Хлое Кардашьян родила первенца месяц назад. С тех пор звезда реалити-шоу скрывала от общественности свою дочь Тру. Однако на днях она наконец-то познакомила своих поклонников с малышкой.
12 мая в честь месяца со дня рождения своей дочери Тру Хлое Кардашьян впервые поделилась в Инстаграме видео с ее участием.
«Уже месяц, как я счастливая мама. Я люблю тебя, малышка!» — подписала пост звезда реалити-шоу.
Ролик буквально за пару часов набрал больше 20 миллионов просмотров.
Напомним, дочь Хлое родилась раньше срока, после известий об изменах возлюбленного знаменитости Тристана Томпсона.
Кардашьян все-таки смогла простить отца своего ребенка, и сейчас они вместе занимаются воспитанием малышки.