«Скорая отказывалась его госпитализировать»: 32-летний российский актер внезапно скончался

9 мая ушел из жизни российский актер Юрий Киндрат. Как сообщила его агент, медики отказывались забирать артиста в больницу.

Российский актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет в реанимации одной из московских больниц.

Он снимался в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница «Россия» и «Настя».

По словам генерального директора актерского агентства «Звездный дождь» Анны Холмовской, медики скорой помощи отказывались госпитализировать Юрия, когда ему стало резко плохо.

«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, а скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1–2 мая», —

рассказала Холмовская журналистам РБК.

Когда же Киндрата привезли в клинику, оказалось, что у него двусторонняя пневмония. К тому моменту актеру было очень трудно самостоятельно дышать и передвигаться.

8 мая супруга актера сообщила, что Юрия ввели в искусственную кому, чтобы организму было легче бороться с болезнью.

9 числа артиста умер в реанимации. Его похоронят 12 мая на Перепечинском кладбище в Москве.